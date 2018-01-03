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Гатиятулин: у «Трактора» все игры тяжёлые, рано начали перестраховываться

Хоккей

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 Б).

«Готовились к матчу, понимали, что будет тяжёлая игра. У нас все игры тяжелые. Наверное, в атаке сыграли не так, как хотелось бы. Не держалась шайба в зоне атаки. Поведя в счете, рано начали перестраховываться, надо было играть так же – больше в зоне атаки. Стали только отбирать шайбу, получили ненужные удаления и, к сожалению, проиграли», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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