Дуайер: СКА и «Металлург» чем-то похожи, мы были готовы к такому хоккею

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился эмоциями от матча с «Металлургом» (2:1).



«Несомненно, большая победа для нас, очень важные три очка. Мы сегодня сыграли очень хорошо. При этом мы знали, что Магнитогорск в последних встречах тоже выглядит здорово. Мы приехали сюда после серьёзного успеха над питерским СКА на своей площадке. Думаю, мы были готовы играть в такой хоккей, поскольку две эти команды в чем-то похожи. Мы были готовы действовать терпеливо. Мы были готовы не позволять «Металлургу» создавать моменты в атаке. Ко всему прочему, вратарь сегодня сыграл отлично. В третьем периоде мы смогли реализовать моменты, которые у нас были.



Чтобы быть хорошей командой в этой лиге – нужно играть все 60 минут. Дома была более эмоциональная победа, нас поддерживали болельщики, мы смогли «зарядить» болельщиков и «зарядиться» сами, забив несколько голов в третьем периоде в тот раз. В этот раз мы попытались внутри команды создать такую атмосферу. Тем более что сегодня мы терпеливо сработали и с трепетом отнеслись к тем моментам, которые у нас были, и в целом на протяжении всего игрового времени хорошо потрудились», — цитирует Дуайера официальный сайт «Металлурга».

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