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Емелин: «Югра» неплохо отыграла два периода, но смазала концовку

Хоккей

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями от матча с астанинским «Барысом», который закончился победой его команды со счётом 3:2.

«Поздравляю ребят с победой! Мы хорошо начали матч. Думаю, что отработали неплохо два периода, а в третьем перестали удерживать счёт и смазали концовку. Тем самым создали сами себе нервную концовку. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые прилетели с нами и здорово поддержали команду», — приводит слова Емелина официальный сайт клуба.

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