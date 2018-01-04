Бурмистров заработал «2+10» в дебютном матче в КХЛ в этом сезоне

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров, дебютировавший в игре с «Торпедо» в этом регулярном сезоне КХЛ, заработал удаление «2+10» за атаку в область головы и шеи. В Нижнем Новгороде продолжается второй период, клуб из столицы Татарстана ведёт со счётом 2:1.

Бурмистров сыграет в 4-м звене «Ак Барса» в 1-й игре после возвращения из НХЛ

На 19-й минуте первого периода нападающий казанского клуба грубо сыграл против нападающего «Торпедо» Егора Дугина. Матч судят арбитры Виктор Бирин и Роман Гофман.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.