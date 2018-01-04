«Ак Барс» на выезде уверенно обыграл «Торпедо», Бурмистров заработал 1 очко

«Ак Барс» в гостевом матче уверенно обыграл «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу казанского клуба.
Игроки «Ак Барса» забросили две шайбы к восьмой минуте матча. Отличились Владимир Ткачёв и Иржи Секач. Нападающий «Торпедо» Егор Дугин сократил отрыв в счёте. Однако второй период матча хозяева провалили, пропустив четыре шайбы подряд. По разу сумели вписать своё имя в протокол матча Атте Охтамаа, Никита Язьков, Антон Глинкин и Владимир Ткачёв, который оформил дубль. В третьем периоде хоккеистам «Торпедо» Ивану Захарчуку и Геннадию Столярову удалось отквитать две шайбы, но следом защитник «Ак Барса» Василий Токранов установил окончательный счёт матча.
Новичок «Ак Барса» Александр Бурмистров набрал одно очко за результативную передачу на Василия Токранова, а также отметился в протоколе матча удалением.
«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд.
Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.