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«Ак Барс» на выезде уверенно обыграл «Торпедо», Бурмистров заработал 1 очко

Хоккей

«Ак Барс» в гостевом матче уверенно обыграл «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу казанского клуба.

Игроки «Ак Барса» забросили две шайбы к восьмой минуте матча. Отличились Владимир Ткачёв и Иржи Секач. Нападающий «Торпедо» Егор Дугин сократил отрыв в счёте. Однако второй период матча хозяева провалили, пропустив четыре шайбы подряд. По разу сумели вписать своё имя в протокол матча Атте Охтамаа, Никита Язьков, Антон Глинкин и Владимир Ткачёв, который оформил дубль. В третьем периоде хоккеистам «Торпедо» Ивану Захарчуку и Геннадию Столярову удалось отквитать две шайбы, но следом защитник «Ак Барса» Василий Токранов установил окончательный счёт матча.

«Торпедо» — «Ак Барс»: вратарь хозяев Галимов заменён 2 раз за последние 3 игры
КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2018, четверг. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 7
1:2, 0:4, 2:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Язьков) – 05:22 (5x4), 0:2 – Секач (Глухов) – 08:31 (5x4), 1:2 – Дугин (Даугавиньш, Галимов) – 14:08 (5x4), 1:3 – Охтамаа (Азеведу, Секач) – 21:23 (5x5), 1:4 – Язьков (Лукоянов) – 22:48 (5x5), 1:5 – Глинкин (Глухов) – 28:26 (5x5), 1:6 – Ткачёв (Азеведу, Марков) – 35:09 (5x5), 2:6 – Захарчук (Мозер, Веряев) – 48:58 (5x5), 3:6 – Столяров – 50:49 (4x5), 3:7 – Токранов (Ткачёв, Бурмистров) – 51:30 (5x4)

Новичок «Ак Барса» Александр Бурмистров набрал одно очко за результативную передачу на Василия Токранова, а также отметился в протоколе матча удалением.

Бурмистров заработал «2+10» в дебютном матче в КХЛ в этом сезоне

«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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