«Ак Барс» на выезде уверенно обыграл «Торпедо», Бурмистров заработал 1 очко

«Ак Барс» в гостевом матче уверенно обыграл «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу казанского клуба.

Игроки «Ак Барса» забросили две шайбы к восьмой минуте матча. Отличились Владимир Ткачёв и Иржи Секач. Нападающий «Торпедо» Егор Дугин сократил отрыв в счёте. Однако второй период матча хозяева провалили, пропустив четыре шайбы подряд. По разу сумели вписать своё имя в протокол матча Атте Охтамаа, Никита Язьков, Антон Глинкин и Владимир Ткачёв, который оформил дубль. В третьем периоде хоккеистам «Торпедо» Ивану Захарчуку и Геннадию Столярову удалось отквитать две шайбы, но следом защитник «Ак Барса» Василий Токранов установил окончательный счёт матча.

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Новичок «Ак Барса» Александр Бурмистров набрал одно очко за результативную передачу на Василия Токранова, а также отметился в протоколе матча удалением.

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«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.