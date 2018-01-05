30 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от проигрыша «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы себе в актив записали Микко Рантанен (33-я минута) и Мэттью Ньето (59). Голкипер «Колорадо» Семён Варламов из-за травмы участия в матче не принимал, а его сменщик Джонатан Бернье отразил все 35 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил 30 сейвов.

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 22 секунды. Форвард «Эвеланш» Наиль Якупов отыграл 10 минут 6 секунд, защитник Никита Задоров — 22 минуты 39 секунд. Эта победа стала для «Колорадо» четвёртой кряду.