Емелин: у «Югры» было много брака, поэтому игра в нападении не пошла

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который завершился в овертайме со счётом 1:2.

«Поздравляю «Куньлунь» с победой. У нас игра сегодня не сложилась. Было большое количество брака, особенно в передачах. Поэтому игра в нападении у нас не пошла», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Югра» уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 48 матчах.