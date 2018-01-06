Вовченко: у «Нефтехимика» не вышло нас спровоцировать, и они от этого психовали

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (5:2).

«Я не знал, что там будет подарок (Вовченко получил приз «Лучшему игроку». — Прим. «Чемпионата»). Просто выходил и играл. В первую очередь нужна была победа, чего мы и добились.

У нас все игры плотные. Хотелось уже когда-нибудь повести с разницей в три-четыре шайбы. Когда-нибудь должно было уже такое случиться. Хорошо, что это свершилось именно в этом матче. Хорошо, что выстояли и выиграли матч. В третьем периоде сопернику уже было нечего терять. Они уже шли до последнего. Нам надо было выстоять. Забивать не надо было, главное — не пропускать, что нам и удалось сделать.

Я думаю, у них была задача спровоцировать нас, вывести на удаления. У них это не получалось, и они от этого ещё больше психовали, но ничего у них в итоге не вышло», — цитирует Вовченко пресс-служба клуба.