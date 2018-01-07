Радулов признан первой звездой встречи «Даллас» — «Эдмонтон»

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). В домашней встрече форвард получил 15 минут игрового времени и набрал три (1+2) очка ещё в первом периоде.



Второй звездой встречи в Далласе стал Тайлер Сегин, который также набрал 3 (1+2) очка. Третьей звездой признан Йон Клингберг с аналогичным показателем.

Эпизод с передачей Радулова на Сегина в первом периоде можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».