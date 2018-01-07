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Радулов признан первой звездой встречи «Даллас» — «Эдмонтон»

Хоккей

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). В домашней встрече форвард получил 15 минут игрового времени и набрал три (1+2) очка ещё в первом периоде.

Второй звездой встречи в Далласе стал Тайлер Сегин, который также набрал 3 (1+2) очка. Третьей звездой признан Йон Клингберг с аналогичным показателем.

Эпизод с передачей Радулова на Сегина в первом периоде можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

Гол и две передачи Радулова помогли «Далласу» разгромить «Эдмонтон»
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