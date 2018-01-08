«Северсталь» установила на арене медиакуб

«Северсталь» установила на арене видеокуб. Ранее в ледовом дворце Череповца было только информационное табло за воротами.



Видеокуб был установлен перед первым домашним матчем года с «Нефтехимиком», в котором команда Александра Гулявцева одержала победу со счётом 5:2.



Перед стартом чемпионата клуб также установил новое освещение, которое позволяет транслировать матчи в формате HD, и покрасил бетонную плету подо льдом в белый цвет.



По итогам сезона-2017/19 из КХЛ будут исключены три клуба. В промежуточных итогах «Северсталь» оказалась в группе риска. Сейчас команда занимает девятое место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

«Клубы знают, кто внизу рейтинга». Это «Югра», «Лада» и «Северсталь» Председатель правления КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах собрания совета директоров лиги и ряде решений.

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.