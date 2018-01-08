Вестерлунд: сказал «Салавату», что нужно выигрывать единоборства «один в один»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:3 Б).



«Хозяева начали игру очень хорошо. Первый период для нас был очень тяжёлым. Однако я очень горжусь своей командой, что мы смогли вернуться в игру во втором периоде. Третий период был более-менее ровный.



Что поменяли после первого периода? Самое главное, я сказал команде, что мы должны выигрывать единоборства „один в один“, потому что „Торпедо“ очень хорошо боролось», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.



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«Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву», потерпев 6-е поражение подряд