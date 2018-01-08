Вернувшийся из НХЛ Бурмистров закончил игру с «Северсталью» с полезностью "-4"

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров, недавно вернувшийся из НХЛ, матч с череповецкой «Северсталью» (2:5) завершил с показателем полезности "-4".



Бурмистров провел на льду около 18 минут, ни разу не бросил по воротам, выиграл 78% вбрасываний (11 из 14) и закончил игру с показателем полезности «-4». После возвращения форвард сыграл три игры, записав на свой счёт две голевые передачи.



Напомним, форвард начал сезон в «Ванкувер Кэнакс», но завершил карьеру в НХЛ.



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«Северсталь» обыграла «Ак Барс», вернувшись в зону плей-офф