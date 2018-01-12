Гол Панарина и 26 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от проигрыша «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» одолел «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Бенуа Пульо (12-я минута), Кайл Окпосо (48) и Джек Айкел (60). За «Коламбус» шайбу забросил Артемий Панарин (54). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Баффало» прервал серию из пяти поражений и не позволил «Коламбусу» продлить свою победную серию до трёх матчей.

Видео гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».