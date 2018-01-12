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Гол Панарина и 26 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от проигрыша «Баффало»

Хоккей

«Баффало Сэйбрз» одолел «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Бенуа Пульо (12-я минута), Кайл Окпосо (48) и Джек Айкел (60). За «Коламбус» шайбу забросил Артемий Панарин (54). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Баффало» прервал серию из пяти поражений и не позволил «Коламбусу» продлить свою победную серию до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1
1:0, 0:0, 2:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Пульо (Окпосо, Айкел) – 11:41 (5x5), 2:0 – Окпосо (Кейн, Гуле) – 47:18 (5x5), 2:1 – Панарин (Веренски, Джонс) – 53:45 (5x4), 3:1 – Айкел (О'Райлли) – 59:54 (en)

Видео гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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