«Флорида» отправила нападающего Максима Мамина в АХЛ

«Флорида Пантерз» отправил нападающего Максима Мамина в фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдз», сообщает официальный сайт клуба.

9 января российский нападающий в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б) дебютировал в НХЛ. Мамин провёл на льду девять минут 19 секунд, заработал двухминутное удаление и заблокировал один бросок. В заявку своей команды на матч с «Сент-Луис Блюз» форвард не попал.

В этом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах АХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач.



Мамин был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ 2016 года в шестом раунде под общим 175-м номером.