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Стало известно распределение молодых игроков по командам на Матче звёзд КХЛ

Хоккей

После окончания Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги, который завершился победой сборной Запада над командой Востока со счётом 7:3, были определены имена четырёх молодых игроков, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ.

Стали известны имена 4 молодых игроков, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ

Этими хоккеистами стали нападающие Николай Коваленко («Локо»), Герман Волошин («Амурские Тигры»), Игорь Гераськин («Алмаз») и Егор Коробкин («Стальные Лисы»).

Сегодня было произведено распределение игроков по командам дивизионов.

Дивизион Боброва — Герман Волошин;

Дивизион Тарасова — Николай Коваленко;

Дивизион Харламова — Игорь Гераськин;

Дивизион Чернышёва — Егор Коробкин.

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