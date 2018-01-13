Анисимов, пропустивший 8 игр из-за травмы, провёл первую ледовую тренировку

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов вышел на лёд впервые после травмы. Он катался отдельно до начала занятия команды, а затем ушёл в раздевалку, сообщает журналист Chicago Sun Times Марк Лазерус.



Анисимов пропустил последние восемь матчей команды, 14 января «Чикаго» проведёт встречу с, а затем уйдёт на пятидневные каникулы. Главный тренер Джоэль Кенневилль выразил надежду, что россиянин сможет вернуться в состав после перерыва.



Анисимов в этом сезоне провёл 36 матчей и набрал 18 (13+5) баллов за результативность.

Русская неделя: Кучерову и Овечкину придётся распилить «Морис Ришар»? Василевский лучший в лиге по шат-аутам и победам, Свечников-старший ожил, Мамин дебютировал в НХЛ, а Барбашёв сыграл с Тарасенко.