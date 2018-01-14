Жена Разина прокомментировала отставку мужа с поста главного тренера «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Андрей Разин покинул команду. Жена специалиста Татьяна Разина прокомментировала отставку.

Разин покинул «Адмирал», не получив гарантий по контракту

«Прощай, «Адмирал»! Совместная история с «Адмиралом» завершилась, толком не успев начаться. Всего пять игр сыграно, 10 очков набрано с, мягко говоря, неоптимальным составом. Отличный результат.

Мой любимый муж, ты очень талантливый хоккеист и тренер! Ты очень жёсткий, требовательный, не терпящий халтуры наставник, но при этом ты видишь игру, живёшь ею. Ты чётко знаешь, что и как нужно сделать, чтобы победить! Кто-то из твоих подопечных тебя боготворит, кто-то ненавидит. В этом ты весь — среднего не дано! Но, как говорится, у всех гениев (не побоюсь этого слова) сложный характер! Я уверена, все победы у нас впереди. У тебя был свой хоккейный путь в качестве игрока, не менее выдающийся ждёт тебя в качестве тренера", — написала Разина в своём «инстаграме».