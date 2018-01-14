Разин: «Адмирал» предложил мне трудовой договор, а не контракт

Тренер Андрей Разин впервые прокомментировал отставку из «Адмирала», отреагировав на заявление генерального директора клуба Сергея Сошникова, который ранее сообщил, что специалисту не было комфортно работать в клубе из-за смены часового пояса. 44-летний тренер проработал в клубе из Владивостока с 28 декабря 2017 по 13 января 2018 года.

Гендиректор «Адмирала»: Разину было некомфортно из-за смены часового пояса

«Решение уйти из клуба было не моим, а «Адмирала». Вся загвоздка была в контракте. Я подписал контракт до Нового года, а после меня заставляли подписать обычный трудовой договор, на что я не согласился, зная ситуацию со Стиллманом. Хочется быть застрахованным от любых ситуаций, тем более контракт подписываешь на два с половиной года. А так получается, тебя в любой момент могут взять и выгнать. Я считаю, что контракт КХЛ должен предоставлять защиту от таких скоропалительных решений. Поэтому и не стал этот контракт подписывать. Вчера, 13 января, в 10 вечера по Владивостоку я получил уведомление, что нам лучше расстаться, такое решение принял президент «Адмирала».

Это был обычный трудовой договор, который подписывают все работники клуба начиная от уборщиц и заканчивая начальником команды. Руководство хотело, чтобы я подписал такой же договор вместо контракта», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Разин покинул «Адмирал», не получив гарантий по контракту

Хоккейное сообщество "Чемпионата" в социальной сети «ВКонтакте».