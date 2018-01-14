Беднар: «Колорадо» должен быть осторожным со здоровьем Варламова

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар подтвердил срок восстановления основного голкипера команды Семёна Варламова. Российский вратарь пропустит ещё минимум две недели из-за травмы нижней части тела.

Стал известен минимальный срок восстановления вратаря «Колорадо» Варламова

«Он ещё не готов. Наша цель — вернуть его в строй перед перерывом на Матч звёзд. Мы должны быть с ним очень осторожны, чтобы он был готов к заключительной части сезона», — цитирует Беднара русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.

Варламов получил травму в начале января в игре с «Виннипег Джетс». У голкипера вновь выявлены проблемы с пахом, которые мучают вратаря на протяжении всей его карьеры.

В этом сезоне российский вратарь «лавин» одержал 13 побед в 26 матчах при коэффициенте надёжности 2,87 и проценте отражённых бросков 91,2.