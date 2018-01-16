Дронов: было очень обидно пропустить МЧМ, но я катался на одной ноге

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 ОТ) и своё возвращение после травмы. В последний раз Дронов выходил на лёд 22 октября, сломал ногу и пропустил молодёжный чемпионат мира.



«Игра была кость в кость. Все бились до последнего. Мы чуть не дожали в конце. Я счастлив, что вышел на лёд после долгого перерыва. Игра для меня удалась. Долго настраивался на первый матч. Большая работа была проведена после травмы: и в зале, и на льду. Тяжело проходило восстановление.



Береглазов, Ли и Вольски, вернувшись в «Магнитку», нам сильно помогли. Не могу сказать, что сейчас мы вышли на уровень прошлогодней команды, но движение правильное. Надо было раньше свою игру находить.



Было очень обидно не сыграть на МЧМ. Но я попробовал выйти на лёд — не получилось. Не было никакого смысла ехать в сборную. Я на одной ноге катался. Игры «молодёжки», конечно, смотрел. Немного не повезло ребятам, хотя они прибавляли по ходу турнира», — сказал Дронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд