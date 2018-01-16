Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: московское «Динамо» прервало серию поражений

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня прошло десять матчей.



«Алтай» на домашней арене потерпел поражение от «Спутника» — 2:5.

«Стальные Лисы» дома оказались сильнее «Ирбиса» — 2:1.

МХК «Спартак» проиграл МХК «Динамо» — 0:1 Б.

«Снежные Барсы» дома уступили «Реактору» — 1:3.

«Сарматы» дома не сумели обыграть «Ладью» — 2:3.

«Чайка» одержала победу над «Амурскими Тиграми» — 3:1.

Петербургское «Динамо» одолело МХК «Капитан» — 4:3.

«СКА-1946» одолел «Русских Витязей» — 2:1.

«Атланты» взяли верх над «Тайфуном» — 4:2.

«Крылья Советов» уступили «Красной Армии» — 1:4.

В ВХЛ был сыгран один матч.



«Рязань» в серии буллитов одолела «Буран» — 3:2 Б.