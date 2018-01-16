Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: московское «Динамо» прервало серию поражений

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня прошло десять матчей.
«Алтай» на домашней арене потерпел поражение от «Спутника» — 2:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 15:30 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
2 : 5
2:1, 0:2, 0:2
Спутник
Альметьевск
0:1 – Белохонов (Шабанов) – 03:18 (5x5), 1:1 – Клавдиев (Рыжий, Шишов) – 12:45 (5x4), 2:1 – Клавдиев (Гапонов, Шишов) – 15:01 (5x4), 2:2 – Чупин (Белохонов) – 29:35 (5x5), 2:3 – Солонинка (Нуруллин, Галимов) – 32:17 (5x5), 2:4 – Шолгин (Бархаткин, Шарипов) – 41:57 (5x5), 2:5 – Бархаткин (Шарипов, Шолгин) – 55:16 (5x5)
«Стальные Лисы» дома оказались сильнее «Ирбиса» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
2 : 1
0:0, 1:0, 1:1
Ирбис
Казань
1:0 – Коновальчук (Дубин) – 35:05 (5x5), 2:0 – Борисов (Шешин, Дорофеев) – 43:49 (5x5), 2:1 – Хакимзянов (Вильданов) – 45:21 (5x4)
МХК «Спартак» проиграл МХК «Динамо» — 0:1 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 15:30 МСК
МХК Спартак
Москва
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
МХК Динамо
Москва
0:1 – Муранов – 65:00 ( ПБ)
«Снежные Барсы» дома уступили «Реактору» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
1 : 3
1:1, 0:1, 0:1
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Галеев (Хасанов, Хисамутдинов) – 09:12 (5x5), 1:1 – Бакушин (Мельников, Гатиятов) – 19:40 (5x4), 1:2 – Гильманов (Тимиров, Шарифьянов) – 36:24 (5x5), 1:3 – Тимиров (Шарифьянов, Гильманов) – 43:57 (5x5)
«Сарматы» дома не сумели обыграть «Ладью» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
2 : 3
0:3, 1:0, 1:0
Ладья
Тольятти
0:1 – Сыромятников (Грошев) – 01:55 (5x5), 0:2 – Цыбин (Колягин) – 10:49 (5x4), 0:3 – Быстров (Сыромятников, Грошев) – 18:47 (5x5), 1:3 – Михалёв (Заречный) – 31:20 (5x5), 2:3 – Любишкин (Кунишников, Заречный) – 47:46 (5x5)
«Чайка» одержала победу над «Амурскими Тиграми» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Матянин (Поносов, Шабловский) – 09:29 (5x5), 1:1 – Шунькин (Исаев, Мартынов) – 10:00 (5x5), 2:1 – Клопов (Коломаров) – 39:59 (4x5), 3:1 – Коротин (Шаманин, Шепелев) – 57:24 (5x4)
Петербургское «Динамо» одолело МХК «Капитан» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 3
0:0, 3:3, 1:0
Капитан
Ступино
0:1 – Постнов (Жилин, Томи) – 20:30 (5x5), 0:2 – Постнов – 23:27 (5x5), 1:2 – Васильев (Васин, Назаревич) – 25:03 (5x5), 2:2 – Михайлов (Дыняк, Чернов) – 27:08 (5x4), 3:2 – Назаревич (Васильев) – 31:27 (4x4), 3:3 – Меркулов (Русаков) – 34:50 (5x4), 4:3 – Шепитько (Васильев, Ельшанский) – 51:34 (5x4)
«СКА-1946» одолел «Русских Витязей» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2 : 1
0:1, 2:0, 0:0
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Верба (Храпский) – 04:00 (5x5), 1:1 – Огирчук (Шабаров, Холоденин) – 30:07 (5x4), 2:1 – Огирчук (Холоденин, Шабаров) – 31:27 (5x5)
«Атланты» взяли верх над «Тайфуном» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
4 : 2
2:1, 2:0, 0:1
Тайфун
Приморский край
0:1 – Ивашкин (Никитин, Пониванов) – 07:38 (5x5), 1:1 – Силантьев (Клепко, Морозов) – 10:28 (5x5), 2:1 – Шакиров (Бобров) – 10:52 (5x5), 3:1 – Силантьев (Морозов, Клепко) – 22:02 (5x5), 4:1 – Островский (Правило, Захаров) – 38:59 (4x5), 4:2 – Александров (Тимофеев, Гончарук) – 53:19 (5x5)
«Крылья Советов» уступили «Красной Армии» — 1:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Красная Армия
Москва
0:1 – Солопанов (Филин, Лобанов) – 17:42 (5x4), 1:1 – Лялин (Ермачихин, Дмитричев) – 20:30 (5x5), 1:2 – Исхаков (Летов, Аноп) – 38:41 (5x5), 1:3 – Ртищев (Комиссаров, Комаров) – 43:21 (5x4), 1:4 – Солопанов (Комиссаров, Ртищев) – 57:58 (5x5)
В ВХЛ был сыгран один матч.
«Рязань» в серии буллитов одолела «Буран» — 3:2 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 19:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Буран
Воронеж
1:0 – Калинин (Алексеев) – 03:51 (5x4), 1:1 – Горшков (Алёшин, Мурзин) – 13:12 (5x5), 2:1 – Алексеев (Полунин) – 37:00 (5x5), 2:2 – Банцерев (Злобин, Федосеев) – 39:41 (5x4), 3:2 – Воробьёв – 65:00 ( ПБ)
«У нас только одна туалетная бумага». Хоккей в Ижевске опустился на дно
У двукратного финалиста кубка Братины нет денег даже на аспирин, зарплату не платят с августа, а директор просит его уволить.