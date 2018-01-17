«Витязь» потерял шансы на попадание в плей-офф Западной конференции

«Салават Юлаев» на домашнем льду оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:1.

«Салават Юлаев» победил «Витязь», Ткачёв забросил первую шайбу за уфимский клуб

После этого поражения подмосковный клуб потерял даже математические шансы на попадание в плей-офф Западной конференции. В активе команды Валерия Белова 57 очков после 51 игры. Занимающий восьмое место «Спартак» имеет на своём счету 75 очков. Каждая команда проведёт по 56 матчей в регулярном сезоне.

Ранее шансы на плей-офф на Западе потеряли «Слован» и рижское «Динамо». На Востоке из борьбы за восьмёрку выбыли «Адмирал», «Куньлунь Ред Стар», «Лада» и «Югра».