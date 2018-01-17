В. Белов: «Салават Юлаев» превзошёл «Витязь» в исполнительском мастерстве

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своей команды в Уфе от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также потерю шансов на попадание в плей-офф.

«Витязь» потерял шансы на попадание в плей-офф Западной конференции

«Сегодняшняя игра – отражение всего нашего сезона. Мы очень хорошо начали и играли с большой отдачей, движение неплохое было, но нас подвела реализация моментов. Очень важно было вовремя забросить – что сделал «Салават». В исполнительском мастерстве они превзошли нас. То, что нас беспокоило весь сезон – игра в меньшинстве, сегодня сказалось. Будем готовиться к следующим играм. В нашем положении важны не столько очки, сколько содержание игры. Будем смотреть тех, кто нам поможет в следующем сезоне», – передаёт слова Белова «Спорт Бизнес Online».