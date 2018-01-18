Бэбкок — о критике от журналистов: моя точка зрения — решения здесь принимаю я

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал критику в свой адрес от журналистов. Напомним, «листья» забросили только 12 шайб в последних шести играх.



«Вот моя точка зрения на это — здесь решения принимаю я. Надо думать, как и на что реагировать. Если шумиха мешает вам… Представляете, что будет, если начать прислушиваться к каждому человеку, который будет говорить вам, что так поступать нельзя», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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