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«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», добыв 8-ю победу кряду, Маккиннон набрал 3 очка

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» с трудом удержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

По ходу матча «Колорадо» громил соперника — 4:0 после дубля Натана Маккиннона (8-я и 9-я минуты) и голов Карла Сёдерберга (19) и Микко Рантанена (22). «Акулы» смогли сократить отставание до минимума — отличились Тимо Майер (30, Марк-Эдуар Власич (41) и Джо Торнтон (45). Точку в матче поставил Мэттью Ньето на 57-й минуте. Нападающий «Эвеланш» Наиль Якупов провёл на льду 9 минут 10 секунд.

Эта победа стала для «Эвеланш» восьмой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
5 : 3
3:0, 1:1, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 07:03 (5x5), 2:0 – Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 08:01 (5x4), 3:0 – Сёдерберг (Ньето, Комо) – 18:14 (5x5), 4:0 – Рантанен (Барберио, Маккиннон) – 21:34 (5x5), 4:1 – Майер (Лабанк, Власич) – 29:44 (5x5), 4:2 – Власич (Лабанк, Гертл) – 40:29 (5x5), 4:3 – Торнтон (Бёрнс, Павелски) – 44:53 (5x5), 5:3 – Ньето (Комо) – 56:46 (5x5)
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