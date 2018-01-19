«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», добыв 8-ю победу кряду, Маккиннон набрал 3 очка

«Колорадо Эвеланш» с трудом удержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

По ходу матча «Колорадо» громил соперника — 4:0 после дубля Натана Маккиннона (8-я и 9-я минуты) и голов Карла Сёдерберга (19) и Микко Рантанена (22). «Акулы» смогли сократить отставание до минимума — отличились Тимо Майер (30, Марк-Эдуар Власич (41) и Джо Торнтон (45). Точку в матче поставил Мэттью Ньето на 57-й минуте. Нападающий «Эвеланш» Наиль Якупов провёл на льду 9 минут 10 секунд.

Эта победа стала для «Эвеланш» восьмой подряд.