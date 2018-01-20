Ниеми – о первой победе в сезоне: давно я не выигрывал, это был особенный матч

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми прокомментировал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

«Это важная победа для меня. Первая в сезоне, первая с этой командой. Давно я уже не выигрывал. Это была особенная игра и победа тоже стала особенной», — приводятся слова Ниеми на официальном сайте НХЛ.

34-летний Ниеми в этом сезоне выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль» и одержал первую победу в сезоне в 10-м матче. Предыдущая победа была одержана им 4 апреля 2017 года в составе «Даллас Старз».