Пачьоретти признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти, который набрал 3 (2+1) очка в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).



Второй звездой стал защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад, который забил победный гол в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ).

Замыкает тройку нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно, который отбыл дисквалификацию и начал новую серию без пропусков матчей. Перед дисквалификацией он не пропустил ни одной игры с начала карьеры (830). В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) Кольяно отметился передачей.