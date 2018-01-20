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Итоги дня НХЛ для россиян: Дадонов забил 10-й гол, Овечкин нанёс 1 бросок

Хоккей

В ночь с 19 на 20 января мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло три матча, в которых приняли участие четверо россиян. Александр Овечкин набрал 50-е очко в сезоне, но второй раз в этом чемпионате нанёс меньше двух бросков по воротам. Евгений Дадонов забил 10-й гол в сезоне, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились передачами.

События дня НХЛ. Овечкин снова замолчал: один гол в пяти матчах
Зато Дадонов и «Флорида» в полном порядке.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»0+121-121.06-22
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+121-119.206 из 1010
Дадонов (н)«Флорида»1+003017.05-00
Орлов (з)«Вашингтон»0+100020.08-22

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