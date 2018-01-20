Итоги дня НХЛ для россиян: Дадонов забил 10-й гол, Овечкин нанёс 1 бросок

В ночь с 19 на 20 января мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло три матча, в которых приняли участие четверо россиян. Александр Овечкин набрал 50-е очко в сезоне, но второй раз в этом чемпионате нанёс меньше двух бросков по воротам. Евгений Дадонов забил 10-й гол в сезоне, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились передачами.

События дня НХЛ. Овечкин снова замолчал: один гол в пяти матчах Зато Дадонов и «Флорида» в полном порядке.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 2 1 -1 21.06 - 2 2 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 2 1 -1 19.20 6 из 10 1 0 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 0 3 0 17.05 - 0 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 0 0 20.08 - 2 2

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