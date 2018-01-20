Итоги дня НХЛ для россиян: Дадонов забил 10-й гол, Овечкин нанёс 1 бросок

В ночь с 19 на 20 января мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло три матча, в которых приняли участие четверо россиян. Александр Овечкин набрал 50-е очко в сезоне, но второй раз в этом чемпионате нанёс меньше двух бросков по воротам. Евгений Дадонов забил 10-й гол в сезоне, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились передачами.
События дня НХЛ. Овечкин снова замолчал: один гол в пяти матчах
Зато Дадонов и «Флорида» в полном порядке.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|1
|-1
|21.06
|-
|2
|2
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|1
|-1
|19.20
|6 из 10
|1
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|3
|0
|17.05
|-
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|20.08
|-
|2
|2
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».