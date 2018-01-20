Скудра — о перерыве на ОИ: что мы будем делать? Будем бухать!

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (5:3).



«Хороший матч провели с очень хорошим противником. Быстрая игра, агрессивная. При такой поддержке мы хотели сыграть в такой хоккей, над которым мы будем работать. В принципе местами нам это больше удалось, чем не удалось. Повторюсь, «Северсталь» — очень мастеровитая команда. Даже не по именам, но ребята здорово обучены и нам было трудно играть. Немножко потеряли концентрацию, получили удаление, получили гол. Пришлось опять вытаскивать матч. Повторюсь, трибуны гнали нас вперёд, огромное спасибо болельщикам. Я считаю, что сегодня был хороший матч.



Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать… Мы готовимся к плей-офф, пока не знаем своего соперника. Мы в первую очередь должны подтянуть свою игру. И против «Локомотива», и против «Йокерита» есть те вещи, которые мы должны делать одинаково хорошо. Конечно, есть нюансы, но на данном этапе нам нужно подтянуть свою игру. Нам есть над чем работать, поэтому сейчас мы не смотрим на противников, на кого попадём, а в первую очередь работаем над своей игрой. Мы сначала проведём восстановительные мероприятия, будем подтягивать физику и тактику. Огромное место займёт игра в неравных составах. Естественно, это будет некий аналог сборов. Будут товарищеские матчи», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.



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