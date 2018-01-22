Итоги дня АХЛ для россиян: первый «сухарь» Георгиева, дебютный матч Зборовского

В ночь с 21 на 22 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось пять матчей, в которых приняли участие шесть россиян. Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков набрал 3 (2+1) очка и вернул лидерство в гонке снайперов, всего в 37 матчах на его счету 31 (21+10) очко. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев одержал шестую победу и оформил свой первый «сухарь» в АХЛ. Защитник «Хартфорда» Сергей Зборовский дебютировал в АХЛ. 21-летний хоккеист начинал сезон в ECHL, где в 36 играх набрал 16 (5+11) очков.

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Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Георгиев «Хартфорд» 43 из 43 100 1:0 ОТ

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Зыков (н) «Шарлотт» 2+1 2 2 +2 Мамин (н) «Спрингфилд» 0 0 4 0 Педан (з) «Уилкс-Барре» 0 2 1 0 Зборовский (з) «Хартфорд» 0 0 0 0 Валиев (з) «Торонто» 0 2 1 0

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