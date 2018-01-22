Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня АХЛ для россиян: первый «сухарь» Георгиева, дебютный матч Зборовского

Хоккей

В ночь с 21 на 22 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось пять матчей, в которых приняли участие шесть россиян. Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков набрал 3 (2+1) очка и вернул лидерство в гонке снайперов, всего в 37 матчах на его счету 31 (21+10) очко. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев одержал шестую победу и оформил свой первый «сухарь» в АХЛ. Защитник «Хартфорда» Сергей Зборовский дебютировал в АХЛ. 21-летний хоккеист начинал сезон в ECHL, где в 36 играх набрал 16 (5+11) очков.

Русская неделя в Америке: Педан рвётся к Малкину в «Питтсбург»!
Овечкин обошёл Кучерова, Педан стал игроком недели в АХЛ, а Свечников после обмена Липанова упал в рейтинге драфта НХЛ.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Георгиев«Хартфорд»43 из 431001:0 ОТ
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Зыков (н)«Шарлотт»2+122+2
Мамин (н)«Спрингфилд»0040
Педан (з)«Уилкс-Барре»0210
Зборовский (з)«Хартфорд»0000
Валиев (з)«Торонто»0210

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент