Итоги дня АХЛ для россиян: первый «сухарь» Георгиева, дебютный матч Зборовского

В ночь с 21 на 22 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось пять матчей, в которых приняли участие шесть россиян. Нападающий «Шарлотт» Валентин Зыков набрал 3 (2+1) очка и вернул лидерство в гонке снайперов, всего в 37 матчах на его счету 31 (21+10) очко. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев одержал шестую победу и оформил свой первый «сухарь» в АХЛ. Защитник «Хартфорда» Сергей Зборовский дебютировал в АХЛ. 21-летний хоккеист начинал сезон в ECHL, где в 36 играх набрал 16 (5+11) очков.
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|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|43 из 43
|100
|1:0 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|2+1
|2
|2
|+2
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0
|0
|4
|0
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0
|2
|1
|0
|Зборовский (з)
|«Хартфорд»
|0
|0
|0
|0
|Валиев (з)
|«Торонто»
|0
|2
|1
|0
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