Галлан — об успехах «Вегаса»: после увольнения из «Флориды» у меня хорошая жизнь

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился мнением о своём увольнении из «Флориды Пантерз» в прошлом сезоне.



«Иногда тренера увольняют за дело, иногда с таким решением можно спорить. Но суть заключается в том, что у меня появился ещё один шанс. Для нас всех это бизнес. Мы все взрослые люди. Конечно, я не был счастлив, когда меня уволили, но через две недели я понял, что надо двигаться дальше. Я стал искать новую работу, и такая возможность появилась. И она оказалась очень удачной. После увольнения моя жизнь была очень хорошей», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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