Козлов: ситуация для «Металлурга» была нервозная, матч получился непростой

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Очень напряжённые выдались два периода, очень опасно в таких играх пропускать контратаки, и, если учесть, что в «Куньлуне» есть неплохие нападающие, которые могут реализовать моменты, ситуация была нервозная. Нужно отдать должное – ребята вытерпели и в третьем периоде реализовали свои моменты. Непростой матч.



Ротация вратарей? Да, все было запланировано. У нас два первоклассных вратаря, поэтому у нас такая ситуация, что можем доверить либо одному, либо другому в разных ситуациях», — цитирует Козлова официальный сайт клуба.

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