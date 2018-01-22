Титов: не узнал хоккеистов «Авангарда», нельзя играть только 40 минут

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (1:3).



«По игре скажу так: не выигрываются матчи, когда команда играет всего 40 минут. Не держали темп, не было той агрессии, которая была в предыдущей игре, с «Магниткой». Я не узнал своих ребят, хотя готовились очень серьезно, разбирали, что защитники соперника бегут вперед и поддерживают атаку. Но голы, которые мы пропустили, как раз из той оперы были. Второй период мы провалили. Потом «Трактор» играл по счёту, но не было той агрессии. Не было игроков под воротами, которые мешали бы вратарю», — цитирует Титова официальный сайт «Трактора».

«Авангард» уступил «Трактору», потерпев пятое поражение в шести матчах