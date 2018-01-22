Гатиятулин: хоккеисты «Трактора» ловят свою игру благодаря поддержке трибун

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:1).



«Ожидали, что будет тяжёлый матч. Таким он и получился. План на игру, который был, о котором договаривались, получилось выполнять. Знали, соперник будет играть активно – давить. И договаривались допускать минимум ошибок в обороне. Без ошибок игр не бывает, тем не менее ребята — молодцы. Была самоотдача, самоотверженность. Хочу вновь поблагодарить болельщиков — в непростые моменты они поддерживают нас и гонят вперед. Ребята ловят свою игру, и получается играть, как мы хотим.



Как проведём паузу? Сейчас выходные у ребят. Первого числа собираемся, плановый медосмотр у ребят, втягивающий период будет. К сожалению, по турниру пока не получается. Ищем спарринг-партнеров, работа в этом направлении ведется. Если игры где-то будут — будет выезд, а так, здесь, в Челябинске», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Авангард» уступил «Трактору», потерпев пятое поражение в шести матчах