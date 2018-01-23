Солодухин: «Салават» должен был реализовывать моменты и побеждать

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин поделился эмоциями от встречи с «Йокеритом» (4:5 Б).



«Непростой матч. Мы начали не так, как планировали. Это была наша четвёртая домашняя игра, силёнки всё равно заканчивались. Но мы могли и должны были выиграть. Добавит ли уверенности нашему звену забитый гол? Безусловно. Мы рады, что забили, но результатом игры, конечно, не удовлетворены. Сейчас отдохнём и будем готовиться дальше.



Налимов провёл хороший матч. Голы бывают разные, но на нас это никак не сказывается. Надо свои моменты реализовывать и не доводить до такого», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Салават» в результативном матче уступил «Йокериту», прервав победную серию