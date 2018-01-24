Айкел: Антипина ждёт яркое будущее в НХЛ, он многое привнёс в «Баффало»

Главная звезда «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел рассказал о своём отношении к партнёру по команде Виктору Антипину.

«Когда речь идёт об игроке из другой страны, как, например, в случае с Виктором, чей английский пока ограничен, то адаптация всегда идёт тяжело. Мне очень нравится Виктор как игрок. Он многое привнёс в команду. Он долго болел и сейчас пытается снова почувствовать себя комфортно, что непросто, потому что коммуникация затруднена из-за языкового барьера. Я понимаю, что на его месте тоже мог бы быть расстроен, однако уверен, что ситуация для него начнёт меняться. Я вижу у него яркое будущее в команде и в лиге», — цитирует Айкела русская версия официального сайта НХЛ.