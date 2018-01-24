Маккензи: обмен Вильяма Нюландера на Райана Макдону? Нет, ни одного шанса

Ведущий инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал слухи об обмене нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера на защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Макдону.

«Рейнджерс» готовы выслушать варианты по обмену Макдона. Нюландер? Нет. Никаких шансов. Не думаю, что «Торонто» отдаст шведского нападающего за защитника-ветерана. Если честно, то я был бы шокирован, но это исключительно моё мнение, не основанное на какой-либо информации из клуба. Вообще не вижу предпосылок к этому.

Понятно, что в «Нью-Йорке» готовы расстаться с защитником, у которого остался последний год контракта. Райану будет 29 лет в следующем году, но я не верю, что «кленовые листья» готовы отказаться от одного из своих молодых столпов в атаке. Мэттьюс, Марнер и Нюландер — это оплот «Торонто», — цитирует инсайдера TSN.

В этом сезоне Макдона в 44 матчах отдал 22 результативные передачи. Нюландер в 49 матчах забросил девять шайб и отдал 24 голевые передачи.