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«Спартак» победил «Динамо» Р и вышел на 7-е место в Западной конференции

Хоккей

«Спартак» на домашнем льду уверенно победил рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Вилле Лаюнен (18-я минута), Артём Воронин (26), Игорь Мирнов (39), Александр Хохлачёв (40) и Кирилл Кольцов (41). В составе проигравших первым дублем в карьере отметился Эмиль Гегерис (19, 37).

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2018, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
5 : 2
1:1, 3:1, 1:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Лаюнен (Радил, Хохлачёв) – 17:15 (5x4), 1:1 – Гегерис – 18:11 (5x5), 2:1 – Воронин (Трунёв, Провольнев) – 25:27 (5x5), 2:2 – Гегерис (Батня, Мейя) – 36:08 (5x5), 3:2 – Мирнов (Воронин, Осипов) – 38:21 (5x5), 4:2 – Хохлачёв (Кольцов, Радил) – 39:20 (4x4), 5:2 – Кольцов (Радил, Хохлачёв) – 40:29 (5x5)

Победа позволила «Спартаку» набрать 82 очка и выйти на седьмое место в Западной конференции, опередив московское «Динамо» (80). Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение кряду.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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