«Спартак» победил «Динамо» Р и вышел на 7-е место в Западной конференции

«Спартак» на домашнем льду уверенно победил рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Вилле Лаюнен (18-я минута), Артём Воронин (26), Игорь Мирнов (39), Александр Хохлачёв (40) и Кирилл Кольцов (41). В составе проигравших первым дублем в карьере отметился Эмиль Гегерис (19, 37).

Победа позволила «Спартаку» набрать 82 очка и выйти на седьмое место в Западной конференции, опередив московское «Динамо» (80). Рижское «Динамо» потерпело седьмое поражение кряду.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.