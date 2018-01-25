Стал известен состав женской сборной России на ОИ-2018

Тренерский штаб женской национальной сборной определил состав на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. В него вошли 23 хоккеистки (3 вратаря, 8 защитников, 12 нападающих):



Вратари: Надежда Александрова, Надежда Морозова, Валерия Тараканова;



Защитники: Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачёва, Анастасия Чистякова;



Нападающие: Елена Дергачёва, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва, Людмила Белякова.



Запасные – Екатерина Лихачёва и Татьяна Шаталова.



Первоначально было объявлено, что заявка нападающей Людмилы Беляковой не одобрена для приглашения на ОИ. Однако вчера Федерацией хоккея России был получен электронный список с её фамилией. ФХР оперативно заполнила официальную форму спортивной заявки и отправила в ОКР для последующей пересылки в МОК.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

ФХР добилась отмены запрета на участие в ОИ-2018 для нападающей Беляковой