Александр Овечкин — единственный россиянин в клубе «500+500» в истории НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский форвард «столичных» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Капитан «Вашингтона» — единственный российский хоккеист НХЛ, сумевший за карьеру забить 500 голов и сделать 500 голевых передач.

Овечкин отдал свою 500-ю результативную передачу в НХЛ

На данный момент на счету Великой Восьмёрки 588 заброшенных шайб и 500 передач. По общему количеству набранных очков Овечкин пока уступает только Сергею Фёдорову (разница в 91 очко), но на счету легенды «Детройта» нет 500 голов: Фёдоров завершил заокеанскую карьеру на отметке в 483 шайбы.

Лучшие российские бомбардиры за историю НХЛ Фото: NHL.com

Александру Могильному (473) и Алексею Ковалёву (430) для вхождения в этот клуб также не хватило забитых голов при выполненном нормативе по передачам. Из действующих россиян есть шансы замахнуться на попадание у Евгения Малкина (351 гол, 533 передачи), и, возможно, Ильи Ковальчука (417+399), если он примет решение вернуться в НХЛ.