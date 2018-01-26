Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Овечкина, 3 очка Малкина, 11 хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день. Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, совершив восемь бросков по воротам. Также капитан «Вашингтона» сделал 500-ю результативную передачу и вступил в клуб «500+500». Евгений Малкин и Владислав Наместников оформили по дублю. Никита Задоров исполнил 11 силовых приёмов. Андрей Василевский и Сергей Бобровский отразили 74 броска на двоих.
Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру
А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|38 из 39
|97,4
|2:1
|Василевский
|«Тампа»
|36 из 37
|97,3
|5:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+3
|0
|3
|0
|1
|-
|16.35
|Наместников (н)
|«Тампа»
|2+0
|+2
|2
|4
|0
|0
|5 из 10
|14.46
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+1
|0
|0
|5
|0
|0
|7 из 18
|16.19
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|2
|2
|0
|1
|2 из 5
|13.33
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|0
|8
|1
|0
|-
|24.54
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+2
|0
|3
|1
|0
|5 из 14
|16.05
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|14.05
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|1
|0 из 1
|11.30
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|1
|-
|17.40
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|22.34
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|2
|0
|1
|0
|-
|17.51
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|-2
|0
|2
|1
|0
|-
|16.45
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|2
|1
|6
|1
|-
|16.14
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|5
|2
|0
|-
|21.24
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|3
|-
|20.41
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|11
|0
|-
|22.56
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|0
|-
|19.20
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0+1
|+1
|2
|0
|0
|2
|-
|18.09
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|09.35