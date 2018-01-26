Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Овечкина, 3 очка Малкина, 11 хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день. Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, совершив восемь бросков по воротам. Также капитан «Вашингтона» сделал 500-ю результативную передачу и вступил в клуб «500+500». Евгений Малкин и Владислав Наместников оформили по дублю. Никита Задоров исполнил 11 силовых приёмов. Андрей Василевский и Сергей Бобровский отразили 74 броска на двоих.

Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 38 из 39 97,4 2:1 Василевский «Тампа» 36 из 37 97,3 5:1