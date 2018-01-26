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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Овечкина, 3 очка Малкина, 11 хитов Задорова

Хоккей

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день. Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, совершив восемь бросков по воротам. Также капитан «Вашингтона» сделал 500-ю результативную передачу и вступил в клуб «500+500». Евгений Малкин и Владислав Наместников оформили по дублю. Никита Задоров исполнил 11 силовых приёмов. Андрей Василевский и Сергей Бобровский отразили 74 броска на двоих.

Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру
А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»38 из 3997,42:1
Василевский«Тампа»36 из 3797,35:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+2+30301-16.35
Наместников (н)«Тампа»2+0+224005 из 1014.46
Малкин (н)«Питтсбург»2+1005007 из 1816.19
Анисимов (н)«Чикаго»0+0022012 из 513.33
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+20810-24.54
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2+203105 из 1416.05
Якупов (н)«Колорадо»0+0+10310-14.05
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-100210 из 111.30
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10401-17.40
Радулов (н)«Даллас»0+1+10410-22.34
Панарин (н)«Коламбус»0+002010-17.51
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1-20210-16.45
Емелин (з)«Нэшвилл»0+002161-16.14
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10520-21.24
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10033-20.41
Задоров (з)«Колорадо»0+0002110-22.56
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20310-19.20
Антипин (з)«Баффало»0+1+12002-18.09
Слепышев (н)«Эдмонтон»0+000310-09.35
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