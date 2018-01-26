«Салават» проведёт два матча с «Нефтехимиком» во время олимпийской паузы

Во время паузы в чемпионате КХЛ на Олимпийские игры «Салават Юлаев» проведёт в Уфе тренировочные сборы по 26 февраля. В это время уфимцы также проведут товарищеские игры с «Нефтехимиком».

Матчи пройдут 19 и 21 февраля, начало — в 19:30 по местному времени. Матчи будут доступны для посещения болельщиками. О прямой трансляции игр будет сообщено дополнительно.



27 февраля пройдёт первый после олимпийской паузы домашний матч «Салавата Юлаева» с ХК «Сочи».

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