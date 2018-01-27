Макаров: Ежов заслужил вызов в сборную России на Олимпийские игры

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Макаров поделился мнением о своём тандеме с Ильёй Ежовым.



«Переживаю ли из-за того, что сыграл только 12 матчей? Любому вратарю хочется играть максимально много, но у нас отличная бригада с Ильей Ежовым, стараемся друг другу помогать, тандемом работать на результат команды. Судя по тому, что о нас пишут специалисты с журналистами, а также судя по турнирной таблице, результат у „Нефтехимика“ есть. И это самое главное.



Заслужил ли Ежов вызова на ОИ-2018? На мой взгляд, Илья заслужил шанс показать себя в национальной команде и поехать в Пхенчхан, тем более что совсем недавно участвовал в Матче всех звёзд КХЛ. Но, понятно, что конкуренция во вратарской линии сборной очень высокая», — цитирует Макарова Russia-Hockey.ru.

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