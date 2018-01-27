Веренски — об участии в Матче звёзд: чувство счастья с привкусом горечи

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ — 2018, который состоится 28 января 2018 года. Он заменит одноклубника, Сета Джонса, в состав команды дивизиона «Метрополитен».
«Очень рад стать участником Матча звёзд, но при этом испытываю привкус горечи. Сет заслужил участие в этой игре. Это его место, потому что он самая настоящая звезда, а я просто подменяю его. Возможно, я никогда больше не испытываю этого чувства, но, вне зависимости от развития событий в будущем, всегда смогу сказать: «Я играл на Матче звёзд».
Что касается «Мастер-шоу», то организаторы хотели, чтобы я принял участие в конкурсе на самый сильный бросок, потому что там должен был быть Джонс. Однако я сказал им, что у меня нет шансов, потому что я слишком слабо бросаю. Ещё посмотрим, куда меня определят, в любом случае, будет интересно», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.
20-летний Веренски занимает второе место в списке защитников-снайперов НХЛ с 11 точными бросками.