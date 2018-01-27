Веренски — об участии в Матче звёзд: чувство счастья с привкусом горечи

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ — 2018, который состоится 28 января 2018 года. Он заменит одноклубника, Сета Джонса, в состав команды дивизиона «Метрополитен».

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски заменит Сета Джонса на Матче всех звёзд НХЛ

«Очень рад стать участником Матча звёзд, но при этом испытываю привкус горечи. Сет заслужил участие в этой игре. Это его место, потому что он самая настоящая звезда, а я просто подменяю его. Возможно, я никогда больше не испытываю этого чувства, но, вне зависимости от развития событий в будущем, всегда смогу сказать: «Я играл на Матче звёзд».

Что касается «Мастер-шоу», то организаторы хотели, чтобы я принял участие в конкурсе на самый сильный бросок, потому что там должен был быть Джонс. Однако я сказал им, что у меня нет шансов, потому что я слишком слабо бросаю. Ещё посмотрим, куда меня определят, в любом случае, будет интересно», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

20-летний Веренски занимает второе место в списке защитников-снайперов НХЛ с 11 точными бросками.