Летанг: настоящие парни начинают выходить на свой уровень прямо сейчас

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал игру клуба в текущем сезоне.

«Возможно, проблемы, преследовавшие нас в начале сезона, были связаны с усталостью или потерей мотивации после победы в Кубке Стэнли — 2017. Теперь, когда приближается плей-офф, становится больше шума. Настоящие парни начинают выходить на свой уровень прямо сейчас», — передаёт слова Летанга обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Джейсон Макки.

Летанг является одним из главных разочарований сезона. В 48 матчах защитник забросил три шайбы и сделал 25 результативных передач при показателе полезности «-13».