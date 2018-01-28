Пэррос: не могу описать, как тяжело было дисквалифицировать Кольяно

Вице-президент НХЛ по безопасности игроков Джордж Пэррос прокомментировал дисквалификацию форварда «Анахайма» Эндрю Кольяно, которая закончила его 830-матчевую серию игр без пропусков.

10-летняя серия Кольяно без пропусков игр закончена дисквалификацией на 2 матча

«Не могу описать вам, насколько это было тяжело. Но это та работа, на которую я подписался. Чувствую, что мы приняли правильное решение. У нас нет никаких проблем с объяснением этих решений. Мы делаем это с помощью наших видеороликов, но иногда возникают ситуации, когда нужно больше объяснений. Было тяжело, но мы пошли по правильному пути.

Когда мы сталкиваемся с эпизодами, в которых фиксируется контакт с головой соперника, это дисквалификация. В моменте с участием Кольяно он был. Игроки получают дисквалификации и за такие хиты, в которых нет попадания в голову», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Видео момента с ударом в голову Кемпе можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.