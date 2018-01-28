Айкел: невероятно находиться в одной раздевалке с теми, на чьей игре я рос

Главная звезда «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел на традиционном брифинге с журналистами поделился эмоциями от первого в его карьере Матча всех звёзд НХЛ.

«Я в восторге. Это должно быть просто здорово. Будет много голов, хорошие скорости. Я уверен, что все получат удовольствие от Матча звёзд. Огромная честь быть участником такого события. Заходишь в раздевалку, оглядываешься на парней, которых смотрел по телевизору и на чьей игре рос, когда ещё был ребёнком. Невероятные ощущения», — приводит слова Айкела издание Buffalo News.

Матч всех звёзд НХЛ пройдёт в Тампе сегодня, 28 января.