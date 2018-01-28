Кросби — Жиру: болельщики «Питтсбурга» тоже не будут в восторге

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о Матче всех звёзд НХЛ — 2018. По задумке главного тренера сборной Столичного дивизиона Барри Тротца, в паре с капитаном «Пингвинз» на позиции центрального форварда в некоторых сменах будет играть нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. «Лётчики» и «пингвины» являются принципиальными соперниками по дивизиону.

Жиру — об игре с Кросби: не представляю, что испытают болельщики «Флайерз»

«Это нормально. Мы уже играли вместе за сборную Канады на чемпионате мира. Знаю Клода на протяжении многих лет по играм против него. Уверен, что ни болельщики «Питтсбурга», ни болельщики «Флайерз» не будут в восторге, а мы постараемся сделать всё, что от нас зависит», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Матч всех звёзд НХЛ — 2018 состоится в Тампе сегодня, 28 января.

В полуфинальном матче сборная Столичного дивизиона встретится с командой Атлантического дивизиона.