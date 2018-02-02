Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» с Анисимовым уступил «Ванкуверу»

«Чикаго» с Анисимовым уступил «Ванкуверу»
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Ванкувера» дубль оформил Брендан Гонс (26-я и 58-я минуты), по одному голу забили Бо Хорват (30) и Даниэль Седин (43). За «Чикаго» шайбы забросили Ник Шмальц (16) и Алекс Дебринкэт (51). Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 13 минут 18 секунд.

Это третья победа «Ванкувера» в последних четырёх матчах. «Чикаго» потерпел шестое поражение в восьми встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2018, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Шмальц (Саад, Кит) – 15:15 (5x5)     1:1 Гонс (Стечер) – 25:33 (5x5)     2:1 Хорват (Стечер, Эдлер) – 29:58 (5x5)     3:1 Седин (Виртанен, Седин) – 42:55 (5x5)     3:2 Дебринкэт (Тэйвз, Кит) – 50:19 (5x5)     4:2 Гонс (Эрикссон, Саттер) – 57:02 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android