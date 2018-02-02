«Чикаго» с Анисимовым уступил «Ванкуверу»
Поделиться
«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Ванкувера» дубль оформил Брендан Гонс (26-я и 58-я минуты), по одному голу забили Бо Хорват (30) и Даниэль Седин (43). За «Чикаго» шайбы забросили Ник Шмальц (16) и Алекс Дебринкэт (51). Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 13 минут 18 секунд.
Это третья победа «Ванкувера» в последних четырёх матчах. «Чикаго» потерпел шестое поражение в восьми встречах.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2018, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Шмальц (Саад, Кит) – 15:15 (5x5) 1:1 Гонс (Стечер) – 25:33 (5x5) 2:1 Хорват (Стечер, Эдлер) – 29:58 (5x5) 3:1 Седин (Виртанен, Седин) – 42:55 (5x5) 3:2 Дебринкэт (Тэйвз, Кит) – 50:19 (5x5) 4:2 Гонс (Эрикссон, Саттер) – 57:02 (5x5)
Комментарии
- 25 ноября 2023
-
17:42
-
17:34
-
17:23
-
17:02
-
16:56
-
16:41
-
16:15
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:32
-
15:05
-
14:55
-
14:30
-
14:08
-
13:55
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:29
-
10:58
-
10:45
-
10:31
-
10:16
-
09:50
-
09:20
-
09:05
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
07:35
Партнерский контент