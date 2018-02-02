«Чикаго» с Анисимовым уступил «Ванкуверу»

«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Ванкувера» дубль оформил Брендан Гонс (26-я и 58-я минуты), по одному голу забили Бо Хорват (30) и Даниэль Седин (43). За «Чикаго» шайбы забросили Ник Шмальц (16) и Алекс Дебринкэт (51). Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 13 минут 18 секунд.

Это третья победа «Ванкувера» в последних четырёх матчах. «Чикаго» потерпел шестое поражение в восьми встречах.