Толванен дебютирует в НХЛ в ближайших матчах «Нэшвилла»

Нападающий Ээли Толванен, подписавший контракт с «Нэшвилл Предаторз», дебютирует в НХЛ в ближайшие дни. Как сообщает журналист Робби Стэнли со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта, Толванен сыграет на выходных.

«Нэшвилл» в ночь с 31 марта на 1 апреля мск сыграет дома с «Баффало Сэйбрз», а на следующий день проведёт матч на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Лавиолетт пока не решил, на какой из матчей придётся дебют 18-летнего форварда.

Толванен дебютировал в КХЛ в этом сезоне и в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 36 (19+17) очков. В 11 матчах плей-офф Толванен забил шесть голов и отдал одну передачу. «Йокерит» завершил выступление в сезоне, проиграв ЦСКА во втором раунде плей-офф со счётом 2-4.